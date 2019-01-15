學生棒球聯賽30週年 王建民彭政閔獻祝福

學生棒球聯賽30週年，15日紀念茶會上表揚連續30屆參賽的13支少棒球隊，球星王建民、彭政閔也拍攝影片獻上祝福。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年1月15日

（中央社記者謝靜雯台北15日電）學生棒球聯賽30週年，聯賽提供基層棒球員舞台，今天紀念茶會上表揚連續30屆參賽的13支少棒球隊，球星王建民、彭政閔也拍攝影片獻上祝福；高中木棒聯賽將於19日開打。

1990年6月，在教育部的推動下，台灣第一個學生棒球聯賽開打，當時比賽場地為台北市立棒球場，第一場棒球聯賽對戰組合為南投縣南光國小對上台北縣（現新北市）興穀國小，當年由台南縣（現台南市）善化國小拿下冠軍。

棒球聯賽開啟台灣棒球運動新頁，撒下更多棒球種子，為台灣基層棒球奠定良好基礎，台灣少棒隊伍數一度高達454支，第一屆的參賽球員，包括陳金鋒、王建民、林威助、彭政閔、高國慶等，都成為大家耳熟能詳的棒球明星，第一屆聯賽打擊王田家銘，目前為青棒強隊穀保家商棒球隊教練，回到基層服務。

今年為棒球聯賽30週年，體育署與中華民國學生棒球聯盟今天舉辦紀念茶會，表揚13支30年來全勤的少棒參賽隊伍，也頒獎給30年來都在台南市立人國小少棒隊服務的教練吳明道，以及長期在基層奉獻耕耘的教練、裁判們。

紀念茶會上中職中信兄弟隊彭政閔、富邦悍將隊二軍客座投手教練王建民，都有錄製影片獻上祝福。

上屆高中棒球聯賽（木棒組）前12強球隊代表今天也有到場，高中木棒聯賽將於19日開打，今年總計41支球隊參賽。上屆冠軍穀保家商總計拿下5次冠軍，今年力拚連霸，平鎮高中為105學年度木棒聯賽冠軍，上屆拿下季軍，今年誓言奪回冠軍。（編輯：張雅淨）1080115