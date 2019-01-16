不敵傷勢狀態萎靡 日籍橫綱稀勢之里決定退休

日本大相撲第72代橫綱稀勢之里崛起時前途一片光明，晉升橫綱後在第一場錦標賽獲勝，然而胸部傷勢迫使他連續在8場錦標賽吞敗。（共同社提供）

（中央社東京16日綜合外電報導）日本大相撲第72代橫綱（相撲最高位階）稀勢之里因狀態萎靡不振和飽受傷勢所苦，決定退休，他引退後，只剩兩名蒙古橫綱主宰這項古老運動。

稀勢之里是1998年來第一位晉升橫綱的日本出身相撲力士，日本媒體引述親方（相撲部屋掌門人）的話報導，他在新年的相撲錦標賽遭遇3連敗後，決定認輸。

現年32歲的稀勢之里決定退休後，僅剩白鵬翔和鶴龍力三郎兩位蒙古人擁有橫綱頭銜。

稀勢之里2017年3月升格橫綱，令許多亟欲看見日本出身橫綱的粉絲興奮不已。

稀勢之里崛起時前途一片光明，晉升橫綱後在第一場錦標賽獲勝，然而胸部傷勢迫使他連續在8場錦標賽吞敗。

他力圖在去年秋季賽事重振雄風，卻連輸4場，迫使他不得不考慮退休。

相撲界官員對稀勢之里表現不佳感到失望，引發各界臆測，他必須在新年錦標賽取得好成績，才能繼續保有橫綱地位。

共同社報導，稀勢之里的親方對大批媒體宣布：「稀勢之里今天退休。他昨晚和我談了30到40分鐘，他說，『請讓我退休，我現在要退休了』。」

「表面上看來，他一如既往地冷靜沉著，儘管我能肯定有許多畫面縈繞在他的心頭。」

「他（升格橫綱的）這兩年過得好快。我感謝他這些年的努力，我找不到其他話語來表達我的心情。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1080116