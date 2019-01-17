出席運科記者會 王建民：科技對球速有幫助

（中央社記者楊啟芳台北17日電）科技部今天舉辦運動科學研究專案計畫執行團隊記者會，邀請到運動員王建民、郭婞淳等人出席。王建民指出，若透過科技輔助訓練，對球速、球質都有幫助。

這項研究計畫主要是選出8個研究團隊，推動「精準運動科學研究專案計畫」，運動項目包含棒球、羽球、桌球、舉重及自行車等。記者會包括王建民、郭婞淳、王齊麟、王泰崴與盧紹軒等運動員都有出席。

王建民指出，在運動科學方面，台灣還是有優勢，因為台灣科技業已經很發達，他說：「美國那邊在2007、2008年才開始有一些數據進來，幫助球員訓練，觀察一些打者型態。」

2015年球季結束後，王建民在經紀人張嘉元及中信兄弟投手鄭錡鴻建議下，到佛州棒球學校接受訓練，2016年成功重返大聯盟，佛州棒球學校就是主打利用科學儀器、科技訓練，幫助投手增進球速等能力。

剛開始接觸到科技輔助時，王建民說：「你會知道投球動作出了什麼問題，還有一些可以改進的地方，讓你的球質、球軌跡之類的更好。」

王建民也指出，有科技輔助之後，也會帶來更多不一樣知識，讓球員更清楚知道要怎麼掌握每個地方，用每個地方去投球，對球的品質、球速都有幫助。（編輯：吳協昌）1080117