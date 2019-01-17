這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
住得比人好 斥資20億國研院實驗動物中心啟用
科技

住得比人好 斥資20億國研院實驗動物中心啟用

罕見巨大自轉冰盤現蹤美國 科學家揭形成原因
科技

罕見巨大自轉冰盤現蹤美國 科學家揭形成原因

政黨惡鬥加民粹訴求 美英老牌民主國同陷困局
國際

政黨惡鬥加民粹訴求 美英老牌民主國同陷困局

烏克蘭芭蕾壞男孩恐同又歧視肥胖 巴黎歌劇院撤邀請
國際

烏克蘭芭蕾壞男孩恐同又歧視肥胖 巴黎歌劇院撤邀請

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

出席運科記者會 王建民：科技對球速有幫助

最新更新：2019/01/17 17:26
科技部17日舉辦精準運動科學研究專案計畫執行團隊發布記者會，邀請運動員王建民（右7）、郭婞淳（左9）等出席，王建民指出，若透過科技輔助訓練，相信對球速、球質都會有幫助。中央社記者張新偉攝　108年1月17日
科技部17日舉辦精準運動科學研究專案計畫執行團隊發布記者會，邀請運動員王建民（右7）、郭婞淳（左9）等出席，王建民指出，若透過科技輔助訓練，相信對球速、球質都會有幫助。中央社記者張新偉攝　108年1月17日

（中央社記者楊啟芳台北17日電）科技部今天舉辦運動科學研究專案計畫執行團隊記者會，邀請到運動員王建民、郭婞淳等人出席。王建民指出，若透過科技輔助訓練，對球速、球質都有幫助。

這項研究計畫主要是選出8個研究團隊，推動「精準運動科學研究專案計畫」，運動項目包含棒球、羽球、桌球、舉重及自行車等。記者會包括王建民、郭婞淳、王齊麟、王泰崴與盧紹軒等運動員都有出席。

王建民指出，在運動科學方面，台灣還是有優勢，因為台灣科技業已經很發達，他說：「美國那邊在2007、2008年才開始有一些數據進來，幫助球員訓練，觀察一些打者型態。」

2015年球季結束後，王建民在經紀人張嘉元及中信兄弟投手鄭錡鴻建議下，到佛州棒球學校接受訓練，2016年成功重返大聯盟，佛州棒球學校就是主打利用科學儀器、科技訓練，幫助投手增進球速等能力。

剛開始接觸到科技輔助時，王建民說：「你會知道投球動作出了什麼問題，還有一些可以改進的地方，讓你的球質、球軌跡之類的更好。」

王建民也指出，有科技輔助之後，也會帶來更多不一樣知識，讓球員更清楚知道要怎麼掌握每個地方，用每個地方去投球，對球的品質、球速都有幫助。（編輯：吳協昌）1080117

地機族