中華隊總教練從4隊挑選 不設專任總教練

（中央社記者楊啟芳台北18日電）今年11月舉行世界12強棒球賽，目前中華隊總教練尚未產生，不過中華職棒會長吳志揚表示，會從中職4隊總教練中挑選，不會設專任總教練，且希望一級賽事組訓賽皆由中職來主導。

世界12強棒球賽將於11月舉行，對於外界一直在關心的中華隊總教練問題，吳志揚表示，不會這麼快產生，未來會從職棒總教練中挑選，扣除中信兄弟總教練為外籍的伯納，人選僅Lamigo桃猿洪一中、統一7-ELEVEn獅黃甘霖、富邦悍將陳連宏。

因此不會像日本、韓國一樣設立專任監督，吳志揚表示，「不像日本有12隊，所以基本上不須獨立於聯盟運作，因為我們能打的選手大家都很清楚，哪一隊有誰，誰狀況好、誰狀況不好，你看這兩次中職聯隊都打敗日本國家隊」。至於旅外球員部分，他則說需要好的球探了解狀況。

針對中華隊一級賽事主導權，吳志揚指出，前任體育署長林德福本來已經談得差不多了，署長換人之後等於要重談。不過吳志揚說：「如果你的財務公開、透明，這些都很好談，目前其實談得相當愉快，而且相當有進展。」

目前一級賽事組、訓部分為中職主導，主辦比賽的「賽」則是還在協調中，吳志揚說：「下次談應該不會太久，現在真的已經有很大改變，組、訓是我們在主導，若結果都在為人作嫁，這個球團當然會很不滿意，其實棒協也說辦比賽是賠錢的。」

吳志揚強調，因為部分一級賽事會跟中職例行賽衝突，所以更要由中職來主導，才能調配訓練步伐，他說：「中華職棒主導的優點和必要性是在這裡，既然球員幾乎都來自中華職棒，當然要尊重他們的時程。」（編輯：黃于）1080118