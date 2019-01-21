林智勝不在意遭扣薪 視成績決定是否退休

（中央社記者楊啟芳屏東21日電）林智勝今年續留中信兄弟，雖然薪水大幅調降，但他表示，因為想繼續打球，扣薪對他來講並不重要。對於今年打完會繼續當球員，還是就此退休，他則說會視成績而定。

林智勝今年和中信兄弟簽下1+1年約，第2年合約雙方擁有選擇權，兩方都可以決定是否續約。雖然球團並未公布他的月薪，但去年月薪120萬元的他，確定是遭大砍，對此林智勝指出，球員最大談薪資格是成績，「這兩年我確實表現不好，而且落差滿大的」。

不過林智勝指出，扣薪多少對他來講並不是那麼重要，因為他想要繼續在場上試試看，他認為曾經有過就好，2016年透過自由球員制度轉隊，獲得3年總值4500萬合約，林智勝說：「那時候是證明自己能不能在自由市場有好的薪水，讓有機會的球員提FA出來是有信心的。」

去年林智勝出賽58場、4支全壘打、打擊率0.266，結束之後曾想過退休，他說：「因為打不起來，那時候有點懊惱。」但林智勝決定再給自己1年機會，等今年結束看成績自己能不能接受，再決定是否繼續留在場上，他表示，「不會訂目標，先搶開季一軍，有兩個月讓我拚看看，不要受傷，把自己再練更強壯一點」。

由於目前林智勝能否穩定在一軍出賽還是未知數，他指出，會讓自己從零開始，「這跟剛打職棒的心態是一樣的，人總是有大起大落，我風光過也落寞過，對我來講從零開始不是難事」。（編輯：黃于）1080121