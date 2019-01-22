不敵澳網衛冕組合 詹皓晴混雙16強出局

（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣網球雙打女將詹皓晴今天一日兩戰，上午先和姐姐詹詠然出戰女雙，中午再和荷蘭選手路查聯手征戰混雙，可惜兩人以4比6、3比6不敵澳網混雙衛冕組合，16強止步。

詹皓晴上午和姐姐詹詠然在女雙8強，先以3比6、6比7（3），不敵布雷迪（Jennifer Brady）與芮絲克（Alison Riske）這對美國組合，休息片刻後，詹皓晴提拍再戰，與路查（Jean-Julien Rojer）聯拍出擊，可惜依舊吞敗。

今天詹皓晴與路查的對手，是大會混雙頭號種子、克羅埃西亞雙打好手帕維奇（Mate Pavic）與加拿大女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）這組跨國聯軍。

帕維奇是專攻雙打的男子好手，去年他包攬澳洲網球公開賽男雙與混雙冠軍，且與達布洛夫斯基在紅土的法國網球公開賽也闖進決賽，不過當時兩人最後輸給了詹詠然與多迪格（Ivan Dodig），也讓詹詠然拿下生涯與台灣史上，第一座法網混雙冠軍。

詹皓晴與路查聯手的「台荷聯軍」，首盤第6局先遭對手破發，兩人第9局雖成功回破，將局數追成4比5，無奈第10局兩人雖挽救了一次盤末點，仍遭對手破發得逞，先以4比6棄守。

次盤第2局「台荷聯軍」又遭破發，最多陷入1比4落後，關鍵第8局，兩人有驚無險化解一次賽末點，並追至3比5，可惜他們對帕維奇強大的發球威力一籌莫展，詹皓晴最後接發球掛網，以3比6淘汰出局。（編輯：張芷瑄）1080122