世界反禁藥組織：俄羅斯往正確方向發展

（中央社倫敦23日綜合外電報導）世界反禁藥組織（WADA）執行長尼格里（Olivier Niggli）告訴法新社，俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）已「改頭換面」，現在是「非常有效率且良好的反禁藥組織」。

俄羅斯涉及國家支持的使用禁藥計畫，俄國反禁藥組織錯過讓當局進入涉案莫斯科實驗室的最後期限，世界反禁藥組織昨天在會議上決定不會採取進一步行動。

尼格里說，俄羅斯在拖延多年後，事情終於往正確方向發展。

世界反禁藥組織去年9月有條件地解除對俄國反禁藥組織發布的禁令，遭數名運動員與美國反禁藥組織執行長泰加（Travis Tygart）嚴厲批評，而其中一項條件是，讓組織在2018年底前取得涉案莫斯科實驗室的數以千計樣本。

不過，一支世界反禁藥組織團隊上月抵達時，俄羅斯當局根據法律對他們的設備證明提出質疑。相關資料最後是在本月取得。

尼格里說，即使「普遍不受歡迎」，拿到資料讓他體認到，做出這項決定是正確的，因為沒有這些資料，俄羅斯很可能將再度使出拖延戰術。

尼格里說，這件事帶來的正向發展之一是，俄羅斯反禁藥組織有所轉變。他說：「俄羅斯反禁藥組織肯定已經改頭換面，是全新的組織。」

尼格里說：「我們去年12月對俄羅斯反禁藥組織進行審計，結果十分不錯，發現他們已成非常有效率且良好的反禁藥組織。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1080123