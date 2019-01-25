郭泓志不在富邦保留名單 不適用任意引退

（中央社記者楊啟芳台北25日電）郭泓志確定不與富邦續約，並與中信兄弟初步接觸，原本中職規章「任意引退」條款規定，球員提出解除契約申請後，復籍只能加入原球團，不過他現為自由契約球員，並無此類問題。

去年12月2日中華職棒公布契約保留名簿，富邦悍將60人名單中並沒有郭泓志的名字，他未來動向就不斷受到矚目。雖然去年郭泓志表示將要退休，不過近來頻頻於社群網站透露可能復出，先於7日貼出「昨天再次看後勁王建民，感動依舊，再看看銀行戶口，我決定復出了。」後於10日貼出「3月見」。

中職規章第20章指出，球員與所屬球團契約有效期間，自行提出申請解除契約，且球團同意，球團得依「任意引退球員復籍規定」，解除與球員之契約。申請解除契約後，球員於引退年度，及引退公布日起60內不得提出復籍申請，之後若欲返回聯盟，須取得原球團同意，才能提出復籍申請，且只能加入原球團。

不過中華職棒日前召開領隊會議時，針對郭泓志身分認定提出正式解釋，表示非在60人保留名單中的球員，等同自由契約球員。所以郭泓志目前根本沒有與任何球團有契約，在富邦時他也沒提出過解除契約申請，自然不適用任意引退規章，可以與其他球團自由接觸。

因此若未來有任何類似例子，球團要留住球員的首要條件，即為將球員放在60人保留名單內，若選手真的要引退，屆時再提出任意引退申請。（編輯：吳協昌）1080125