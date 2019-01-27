祝福王柏融 陳傑憲：同世代球員的領頭羊

（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職統一獅隊野手陳傑憲去年球季表現亮眼，新球季設定突破單季170安；談起王柏融旅日，他直言王柏融是同世代球員的領頭羊，「他表現的好、我們也會更好」。

陳傑憲去年球季拿下安打王、最佳9人游擊手獎，近兩個球季單季安打數都在165支以上，打擊率3成5以上，單季出賽皆超過110場，是球隊倚重的主力強打者。

陳傑憲今天出席品牌活動，他設下新球季目標，希望單季安打數突破170支、打擊率維持在3成5以上，「慢慢進步、不要一次把目標設得太大，希望可以達成」。

至於挑戰全勤，陳傑憲透露新人球季第一年時就有想過，但去年到接近100場時一有這個想法就受傷了，「很多事情可遇不可求，如果可以全勤，也是證明自己價值的一種方法」。

陳傑憲與王柏融為2014年U21世界盃棒球賽中華隊奪冠班底，當年中華隊成員，近年開始在職棒舞台發光發熱。王柏融今年轉戰日本職棒，陳傑憲也獻上祝福，「他的例子讓大家知道，很多事情都是可能的，希望他打得好，對台灣想要旅外的球員也有幫助，證明中職的成績，放到其他職棒環境也是可行的」。

王柏融打出亮眼成績、成功旅外，陳傑憲直言，旅外是每個球員的夢想，但也自評實力還沒到，「希望自己每年進步，等到有實力、大家就會看到你，有機會還是會想（旅外），但順其自然、不強求」。

陳傑憲提到，與王柏融同屬一個世代，「知道他這趟出國壓力很大，但真心祝福他在日職能有好的表現，他也算是我們這個世代的領頭羊，他好、我們也會更好」。（編輯：張雅淨）1080127