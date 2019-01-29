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恰恰障礙立下 打完整季將成中職第4老野手

最新更新：2019/01/29 15:55

（中央社記者謝靜雯台北29日電）中職中信兄弟彭政閔今年季後應會卸下球員身分，他是「二代象」代表人物、中職最佳代名詞，最後一個球季力拚築起「恰恰障礙」，打完整季將以41歲又54天成為中職史上第4老野手。

兄弟隊昨天晚間發出新聞宣布，明天將舉辦彭政閔相關訊息宣布記者會，沒意外應是宣布彭政閔打完今年球季就將結束球員生涯。兄弟隊在開訓時曾公布，與彭政閔簽下1加4年合約，1年球員約、月薪新台幣70萬元，先前簽下的4年教練約延續。

彭政閔2001年展開職棒生涯，今年為個人中職生涯第19個球季。彭政閔為兄弟「二代象」代表人物，在球迷間擁有高人氣，連續18年入選中職明星賽、中職明星賽人氣王14連霸，儼然成為「中職先生」。

中職目前為止多項打擊紀錄保持人皆為退役球星張泰山（1863場出賽、7675打席、6957打數、1338打點、2134安打）；彭政閔累積1708場出賽、7042打席、5852打數、1062打點、1957安打，都是目前為止中職生涯打擊排行榜累積第二名。

彭政閔前18個中職球季也樹立下「恰恰障礙」，目前為止1059次被三振、1092次四死球、80次高飛犧牲打都是中職紀錄保持人，被三振、四死球數短期內要被突破有難度。

彭政閔在去年球季完成1700場出賽時直言，要達成生涯出賽場次紀錄最重要是身體健康，彭政閔目前生涯出賽場次累積1708場，若今年健康打完整季，以達成生涯1800場出賽退休、不是難事。

除了1800場出賽，彭政閔最掛心的還是生涯2000安、200轟，彭政閔目前生涯累積1957支安打、190發全壘打，要達成生涯2000安應不是難事；目前生涯累積1061得分，要改寫張泰山1075得分，再添「恰恰障礙」也是目標。

彭政閔是目前中職最老的現役球員，若健康打完整季，以表定兄弟隊最後一場例行賽為9月29日與富邦悍將隊交手，屆時將以41歲又54天年紀，成為繼曾智偵（45歲又138天）、林仲秋（43歲175天）、林易增（41歲又105天）後，中職第4老出賽紀錄的野手。（編輯：張雅淨）1080129

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