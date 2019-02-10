2020東京奧運獎牌 百分百回收再生金屬

（中央社記者戴雅真倫敦9日專電）2020東京奧運（Olympic）與帕運（Paralympic）主辦單位表示，所有獎牌將100%使用回收的電子產品再利用製成，回收目標將於今年3月達成。

英國廣播公司（BBC）報導，這項計畫自2017年發起，打算回收廢棄的小型家電，例如手機、筆電等，從中提煉金屬製成獎牌。

為了製作奧運和帕運所需，共多達5000面獎牌，回收目標為30.3公斤的金、4100公斤的銀，以及2700公斤的銅。銅的部分已於去年6月達標，截至去年10月，金和銀也分別達成85%及90%回收量。

參與回收的不只有日本電信公司NTT Docomo等日本企業，日本環境衛生中心、環境省、東京都政府等官方單位，也集結了民間力量。截至去年11月，共蒐集4萬7488噸廢棄電子產品，民間貢獻500萬支廢棄手機。

有個說法是「一袋報廢手機可以提煉出1克黃金」，根據聯合國的電子廢棄物報告，確切說法是，35至40支手機，可以提煉出1克黃金；換句話說，一噸重的廢棄手機（去除電池後），大約可以提煉出300公克黃金。

然而，如果回收報廢手機可以煉金，為何沒聽說有人這麼做呢？原因是根據目前金價，一隻手機內含的黃金大約只值1英鎊（約新台幣40元），但提煉黃金所需的成本卻遠大於此，因此這根本是不會賺錢，甚至會虧錢的生意。

不過，東京奧運組織委員會的目的當然不在於賺錢，而是強調回收與永續。2016里約熱內盧奧運的銀牌和銅牌，有3成使用回收金屬，但2020東京奧運將把使用率提升至100%。奧運獎牌設計將於今年夏天揭曉。（編輯：劉學源）1080210