林書豪來了 暴龍隊徵中文小編

（中央社記者胡玉立多倫多14日專電）美國職籃NBA球星林書豪加入多倫多暴龍隊，暴龍隊3天前首度公開徵求「中文小編」，顯然打算趁著挖角林書豪，努力經營中文社群媒體，開拓全球華人市場。

林書豪昨天為暴龍隊首度上場，球迷起立鼓掌，熱情歡迎。以加拿大台灣人為主的社群媒體，連日不斷討論林書豪動向和表現，「歡迎林書豪來多倫多」、「一定要去球場看林書豪」等貼文不斷，有人還浪漫寫道「林書豪是多倫多球迷今年最棒的情人節禮物」。

暴龍隊挖角林書豪，除了看重球技，顯然深知林書豪可能帶來的龐大華人商機，暴龍隊深耕華人球迷市場的企圖心也已具體展現。

暴龍隊總公司「楓葉體育公司」（Maple Leaf Sports & Entertainment, MLSE）擁有多個加拿大重量級球隊，3天前在網路上為暴龍隊徵求「中文社群媒體內容專員」，就是俗稱的「中文小編」。

根據徵人啟事，全職中文小編須中英文流利，主要負責在多倫多為暴龍隊經營微博等平台，還須與NBA合作，將美國職籃訊息轉為中文，靈活呈現給熱愛籃球的華人國際球迷，以質量並重、創意十足的內容，拓展更大觀眾群。

暴龍隊「中文小編」工作職缺申請期限到2月18日截止。（編輯：廖漢原）1080215