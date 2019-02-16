2019年美國籃球名人堂 最終入圍名單出爐

美國籃球名人堂15日公布2019年名人堂最終入圍名單，共有13人進入決選。（圖取自美國籃球名人堂IG網頁instagram.com/p/Bt60zN0lIjl）

（中央社夏洛特15日綜合外電報導）美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）今天公布2019年名人堂最終入圍名單，共有13人進入決選，包括8名前職業籃球選手、4名教練與1名裁判。

入圍者包括5度入選美國職籃NBA全明星賽的韋柏（Chris Webber）、前西雅圖超音速和密爾瓦基公鹿球員席克瑪（Jack Sikma）、前公鹿後衛孟克里夫（Sidney Moncrief）、前底特律活塞和芝加哥公牛球星華勒斯（Ben Wallace）。

名單上還有5度入選NBA全明星賽的前鋒強生（Marques Johnson）、前波士頓塞爾蒂克和鳳凰城太陽後衛魏斯福（Paul Westphal）、前費城76人前鋒瓊斯（Bobby Jones）。

另有3名女性上榜，包括前高中女子籃球總教練安德魯斯（Leta Andrews）、大學女子籃球總教練史蒂文斯（Barbara Stevens）、前美國女子職籃（WNBA）球星威勒絲朋（Teresa Weatherspoon）。

前NBA教頭費契（Bill Fitch）、前大學籃球教頭沙頓（Eddie Sutton）及前NBA裁判伊凡斯（Hugh Evans）也進到決選名單。

美國籃球名人堂將於4月6日公布獲選者。

此外，籃球名人堂今天也宣布2019年約翰邦恩終身成就獎（John W. Bunn Lifetime Achievement Award）名單，得獎人是擁有35年執教經驗的前NBA教頭哈里斯（Del Harris）和波特蘭拓荒者球隊創辦人之一的葛里克曼（Harry Glickman）。

擁有逾40年播報員經驗的勞勒（Ralph Lawler）和體育記者史坦（Marc Stein）則榮獲寇特高迪媒體獎（Curt Gowdy Media Award）。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1080216