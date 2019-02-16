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馬拉松越辦越好 楊鎮浯：金門發展會更好

最新更新：2019/02/16 11:21
2019金門馬拉松首日賽程16日在國立金門大學登場，5公里健康休閒組率先開跑，在金門縣長楊鎮浯（前中）等人鳴槍下，民眾扶老攜幼齊步出發。中央社記者黃慧敏攝　108年2月16日
2019金門馬拉松首日賽程16日在國立金門大學登場，5公里健康休閒組率先開跑，在金門縣長楊鎮浯（前中）等人鳴槍下，民眾扶老攜幼齊步出發。中央社記者黃慧敏攝　108年2月16日

（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣長楊鎮浯今天表示，金門的發展就像籌辦馬拉松的過程一樣，需要大家的投入與各界支持；從金門馬拉松越辦越好的情況看來，他有信心金門發展一定會更好。

2019金門馬拉松第一天賽程今天在國立金門大學登場，5公里健康休閒組率先開跑，共有1萬多人參加。在楊鎮浯、金門體育會理事長唐麗輝和金門酒廠公司董事長李增財等人鳴槍下，民眾扶老攜幼齊步出發，還有人抱著毛小孩前進聲勢浩大。不少人為了留下美好回憶，自拍後才前進。

開跑前，楊鎮浯致詞表示，金門馬拉松受到鄉親和專業跑者的支持，從開始的辛苦艱難，到現在報名幾乎被秒殺，成功帶動金門運動氛圍；加上各鄉鎮的村跑，已跑出金門的特色，成為金門指標性活動，更是愛跑者翹首期待的馬拉松。

楊鎮浯表示，籌辦馬拉松的過程需要大家的投入與各界支持和廠商的協作，金門的發展也是如此；從金門馬拉松越辦越好的情況看來，他有信心金門發展一定也會愈來愈好。

有別於以往，今年金門馬拉松增加高顏值的配速員帶領跑者前進，12名身材健美、面容姣好的配速員今天亮相，帶領台上台下做熱身操，成為美麗亮點。她們明天將綁著各色氣球，讓跑者依照各自的體能狀況跟著向前邁進。

第12屆金門馬拉松明天將進行第二天賽程，分全程42公里、半程21公里和路跑組11.2公里競賽，共有8000名18個國家選手參賽。各組冠軍獎金全馬新台幣20萬元、半馬2.5萬元，以及路跑組1.5萬元。（編輯：黃世雅）1080216

2019金門馬拉松首日賽程16日在國立金門大學登場，由5公里健康休閒組率先開跑，不少跑者使出渾身解數，勁裝上陣。中央社記者黃慧敏攝　108年2月16日
2019金門馬拉松首日賽程16日在國立金門大學登場，由5公里健康休閒組率先開跑，不少跑者使出渾身解數，勁裝上陣。中央社記者黃慧敏攝　108年2月16日
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