金門馬拉松嬌點 12位高顏值配速員首登場

（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）2019金門馬拉松今天登場，今年首度引進配速員，也是台灣地區馬拉松創舉。12名高顏值配速員帶領休閒組跑者熱身，明天將協助全馬、半馬跑者突破自我再創佳績。

中華路跑協會秘書長陳華恆表示，馬拉松配速員又稱「兔子」（Rabbit），發想來自如獵人追逐野兔，以配速員身上綁著的氣球當作目標，讓參賽者能保持一定速度，激勵跑者突破紀錄。

兔子依固定配速前進，參賽者可以依各自狀況，選擇適合的配速員跟著跑。陳華恆說，這也是台灣地區首場配有配速員的馬拉松；12人中，8人將擔任半馬配速員、4人全馬配速員。

這次參與金門馬拉松的配速員來自福州「福建最顏值路跑團」，這個團體曾3年獲得評選「中國十佳馬拉松跑團」。團長姜蕊受訪表示，為了培養馬拉松配速員，去年成立女兔訓練營，從400位女性海選出12人，期間經過3個月的核心、路跑訓練和美儀、化妝課程，這次全員來到金門。

12名女兔最小20歲、最大32歲。金門馬拉松是她們成軍後的第3場賽事。姜蕊說，配速員氣球顯示的215、230、245等數字，是指半馬將完賽時間，如2小時15分；430、500、530、600則是全馬完賽時間4小時30分等，依此類推。她說，「大家可以根據自己的配速，選擇你要的兔子，就跟著她就好了」。

金門馬拉松首日賽事健康休閒組5公里路跑，一早在國立金門大學率先開跑，12名女兔除了帶領跑者熱身，同時也參與路跑。今天她們一現身，就成為現場「嬌」點，不少跑者和民眾爭相搶拍。

明天她們將穿上特殊訂製特的黑色背心，綁上不同顏色氣球，讓跑者根據各自狀況，選擇配速員跟跑。主辦單位期盼擁有專業實力同時兼具高顏值配速員，協助跑者突破自我，再創佳績。(編輯:孫承武)1080216