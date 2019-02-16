陽岱鋼陽春砲 巨人熱身賽大勝三星獅

（中央社記者楊啟芳台北16日綜合報導）陽岱鋼所屬的讀賣巨人隊，今天在沖繩那霸舉行的熱身賽對上韓國職棒三星獅隊，陽岱鋼3局下敲出中外野方向全壘打，整場巨人猛敲14支安打，最終以11比1擊敗三星。

陽岱鋼在這場比賽擔任先發第7棒、右外野手，首打席敲出中外野飛球遭接殺，不過3局下在0好3壞的情況下，轟出中外野方向陽春全壘打，幫助球隊拿下單場第7分。

4局下，巨人一、二壘有人，1出局時，陽岱鋼揮出右外野方向安打，帶有1分打點，打回球隊第9分，接著又跑回第11分，終場巨人就以11比1獲勝。陽岱鋼單場3打數2安打，針對這支全壘打，陽岱鋼表示，「就是按照教練團下的指令，揮棒時機掌握得不錯，也有果斷出棒。」

今天巨人打線大爆發，全隊敲出14支安打，包括陽岱鋼的陽春砲。開路先鋒吉川尚輝繳出3打數3安打成績，第2棒丸佳浩也有3打數3安打、包辦3打點的表現，形成巨人強力火車頭，監督原辰德也相當滿意。（編輯：吳協昌）1080216