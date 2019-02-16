詹家姊妹杜哈女網賽稱后 奪本季第2冠

（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣網壇雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴，今天在杜哈女網賽女雙決賽，以2比1，擊敗德國與荷蘭聯軍，摘下本季第2冠，同時也是姊妹倆聯手拿下的第14座冠軍。

詹詠然去年因自律神經失調，在打完美國網球公開賽後，就專心養病調整身體。本季她與老妹詹皓晴重新合體，開季先在澳洲的布里斯本網賽拿下亞軍，隨後在荷巴特女網賽聯手登頂，替兩人再次聯手打出信心。

今天詹詠然與詹皓晴在女雙決賽，面對大會第4種子、德國女將葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）與荷蘭選手舒由絲（Demi Schuurs）的跨國聯軍，首盤在1比1之後，雙詹連保帶破，一口氣連拿5局，先以6比1輕鬆開胡。

沒想到次盤戰況丕變，同樣在1比1持平之際，雙詹一口氣連丟2個發球局，反以1比5大幅落後，姊妹倆在第7局雖成功破發，隨後保發連趕2局，仍以3比6棄守，盤數也被對手扯平。

決勝盤超級搶十，雙詹開局連拿3分，最多以6比2領先，不料對手後勁十足，連追3分再次將比分近逼，所幸詹家姊妹接下來連拿兩分重新拉開差距，也穩住陣腳，最終以10比6扳倒對手，如願奪冠。

今天奪冠是詹家姊妹聯手所拿下的第14座冠軍，同時也是兩人在杜哈所拿下的第2冠，過去她們就曾在2016年杜哈女雙賽登頂稱后。（編輯：戴光育）1080216