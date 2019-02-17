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新聞專題
NBA明星賽
NBA明星賽相關活動在北卡羅來納州的夏洛特登場，台灣時間17日首先進行技術挑戰賽、三分球大賽及灌籃大賽。全明星賽則是在18日舉辦，兩支交戰隊伍分別由洛杉磯湖人球星「小皇帝」詹姆斯與密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博領銜擔任隊長。
新聞專題
NBA明星賽1/1

塔特姆轟進大號三分球 NBA技術挑戰賽封王[影]

最新更新：2019/02/17 10:19
波士頓塞爾蒂克球員塔特姆16日在NBA技術挑戰賽中投進大號三分球。（圖取自twitter.com/NBA）
波士頓塞爾蒂克球員塔特姆16日在NBA技術挑戰賽中投進大號三分球。（圖取自twitter.com/NBA）

（中央社夏洛特16日綜合外電報導）今天在北卡羅來納州夏洛特進行的NBA技術挑戰賽中，塔特姆雖在前3關落後，但轟進一記大號三分球，後來居上擊敗楊恩，成為史上首位贏得這項比賽的非後衛球員。

美國職籃NBA技術挑戰賽（Skills Challenge）中，球員需完成S型運球、傳球、上籃、投三分球4關的挑戰，比賽共8名球員參加，3輪比賽都是兩兩對決，先完成所有指定動作者取得晉級資格。

首輪丹佛金塊約基奇（Nikola Jokic）擊敗奧蘭多魔術佛契維奇（Nikola Vucevic），波士頓塞爾蒂克塔特姆（Jayson Tatum）擊敗曼菲斯灰熊康利（Mike Conley），亞特蘭大老鷹楊恩（Trae Young）擊敗沙加緬度國王佛克斯（De'Aaron Fox），達拉斯獨行俠唐西奇（Luka Doncic）擊敗洛杉磯湖人庫茲馬（Kyle Kuzma）。

次輪塔特姆搶先投進三分球，後來居上擊敗約基奇，另一組的對決，前3關落後的唐西奇拚大號三分球未果，讓穩穩投進三分球的楊恩晉級。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080217

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