沙巴西亞宣布退休 貢獻獲各界一致推崇

（中央社紐約16日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基投手沙巴西亞（C.C. Sabathia）今天宣布將在本季結束後退休，結束19年的大聯盟生涯，他的貢獻獲各界一致推崇。

38歲左投沙巴西亞2009年幫助洋基搶下世界大賽冠軍，本季是他為洋基效力的第11個球季，結束後將高掛棒球手套。他的生涯始於克里夫蘭印第安人隊，2001年到2008年都在印第安人度過。

在家人、朋友的關注下，沙巴西亞於球隊在佛羅里達州（Florida）坦帕（Tampa）的春訓營中，召開記者會宣布他的決定。

沙巴西亞說：「假如沒有獲得這麼多幫助，我今天不會站在這裡，我在大聯盟闖蕩18年，這一切都是由我母親起頭。」「她為我犧牲許多，讓我能夠完成夢想、來到現在這個位置，我虧欠她太多了。」

洋基在2008年球季後，以7年1億6100萬美元（約新台幣49億6264萬元）簽下沙巴西亞。

沙巴西亞說：「我所希冀的一切，是人們能記得我是個好隊友。」「我期待我們能在2019年拿下冠軍，我會在場上竭盡全力。」

沙巴西亞2007年效力印第安人時獲得賽揚獎肯定，生涯至今共獲246勝153敗，3470局投球中奪得2986次三振，只差14次三振，就能成為大聯盟史上第17位「3000次三振俱樂部」成員，繼「巨怪」強生（Randy Johnson）和卡爾頓（Steve Carlton）後，第3位達成這項里程碑的左投。

洋基老闆史坦布萊納（Hal Steinbrenner）說：「沙巴西亞一直是我們的傑出大使。」「他過去10年代表我們球隊，我們與有榮焉，他的競爭精神只能和他對家庭的忠誠，及對公益義無反顧的追求所匹配。」

「沙巴西亞一直是我們球隊的支柱，我們期待他本季能進一步維持他生涯有聲有色的表現，並為我們的冠軍目標做出貢獻。」

已退休的前洋基明星游擊手吉特（Derek Jeter）談到沙巴西亞時說：「我很榮幸成為他的對手和隊友，他是我最喜愛的隊友之一。」「他體現了職業運動員的意義，也是一位不可思議的棒球大使。」

4次榮獲美國職籃NBA年度最有價值球員的詹姆斯（LeBron James）祝賀沙巴西亞時說：「他不僅是歷來最強的投手之一，當他走下投手丘，也還是個偉大的競爭者。他對比賽的真心熱愛和無可否認的激情，19年來為球迷帶來無限歡樂。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080217