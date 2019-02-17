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楊俊瀚美室內賽包攬雙金 200公尺成績憾不被承認

最新更新：2019/02/17 15:31
台灣「最速男」楊俊瀚17日在美國JDL DMR室內田徑邀請賽，包攬60、200公尺雙金。（中央社檔案照片）
台灣「最速男」楊俊瀚17日在美國JDL DMR室內田徑邀請賽，包攬60、200公尺雙金。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北17日電）台灣「最速男」楊俊瀚，今天在美國JDL DMR室內田徑邀請賽，包攬60、200公尺雙金，其中200公尺以21秒66超越21秒82全國紀錄，可惜場地不合規範，成績不獲承認。

台灣男子100、200公尺雙料全國紀錄保持人楊俊瀚，年前赴美訓練，也利用空檔參加室內田徑賽做為成績檢驗，他在60公尺預賽先以6秒79以分組第一之姿晉級，短暫休息1小時候決賽再飆出6秒73奪金。

可惜的是，楊俊瀚在200公尺繳出21秒66，不但打破陳天文在1999在世界室內田徑錦標賽，所締造的21秒82室內200公尺全國紀錄，也一併摘金，不過中華田協副秘書長鄭世忠表示，礙於200公尺跑道未符合國際規範，因此成績將不會被承認。

鄭世忠解釋，室內200公尺賽道的彎度相較於室外，角度來得更小，因此在坡道必須有傾斜角度，否則離心力太強，選手很容易被拋出跑道而受傷，而跑者為對抗離心力，也會減緩過彎時的速度，「而這座室內比賽場地200公尺的彎道完全沒有傾斜，因此不合乎規範。」

「楊俊瀚在去年雅加達—巨港亞運的200公尺，可以跑出20秒23，為何室內賽的成績差這麼多，就是因為這次賽道的彎道沒有傾斜。」鄭世忠坦言，楊俊瀚此次赴美主要目的，是強化100、200公尺起步前的60公尺加速爆發力，因此60公尺的表現才是觀察重點。（編輯：陳俊碩）1080217

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