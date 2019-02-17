中職四大天王退休後齊聚 愛鬥嘴笑稱彼此心結重

中華職棒迎接30週年，17日在台北舉辦開季宣告活動，邀請有「四大天王」之稱的涂鴻欽（左起）、黃平洋、謝長亨與陳義信到場，4人互動相當熱絡，還互相「嗆聲」。中央社記者張新偉攝 108年2月17日

（中央社記者楊啟芳台北17日電）職棒30年開季宣告活動今天舉行，邀請四大天王黃平洋、謝長亨、陳義信及涂鴻欽到場，4人一碰面就相當熱絡，互相鬥嘴「嗆聲」，陳義信還開玩笑說四大天王之間心結很重。

中華職棒成立初期，統一獅、兄弟象、味全龍及三商虎，都各自有王牌投手，分別為謝長亨、陳義信、黃平洋、涂鴻欽，人稱「四大天王」。當時4位投手主宰全場，至今仍讓人印象深刻，其中黃平洋職棒元年就拿下20勝，陳義信更是1993、1994年各拿20與22勝。

黃平洋表示，「被封為四大天王是榮耀，都已經退休這麼久，還不時讓球迷提起，是滿感念的」，他也提到，以前職棒不像現在有啦啦隊，都是球迷自發在場邊大喊「便當、便當、揮棒落空」，黃平洋笑說：「以前遇到兄弟隊，球迷都會喊敗戰投手黃平洋」。

陳義信以前有「臭屁陳」之稱，謝長亨就說：「以前我最想遇到陳義信，因為想挫挫他的銳氣」；陳義信則開玩笑說：「其實我們以前心結真的很重，不過都過這麼久就放下了」；年紀最小也最省話的涂鴻欽則說：「他們年紀都比我大，我能講什麼，不過以前他們都輸我」。

謝長亨指出，「我們4個只要有陳義信在就會很熱鬧」，謝長亨回憶，以前四大天王曾在陸光棒球隊同隊過，中華隊也有在一起打球過，當時最厲害的是涂鴻欽，大家感情也都不錯，只是4個人個性都很不一樣。（編輯：方沛清）1080217