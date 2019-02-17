謝淑薇扳倒勁敵 挺進杜拜女網賽第2輪

（中央社記者龍柏安台北17日電）台灣網球一姐謝淑薇今天在杜拜女網賽女單首輪，以6比4、6比2、直落二擊敗去年美國網球公開賽4強名將、拉脫維亞好手塞娃斯圖娃，順利挺進第2輪。

總獎金282.8萬美元（約新台幣8794萬元）的杜拜女網賽，今天點燃會內戰火，這項比賽也是僅次網壇年度四大賽的頂級賽事，各國菁英匯聚，世界排名前10的好手當中，僅世界第4的美國女將史蒂芬斯（Sloane Stephens）缺席。

謝淑薇首輪對手，是世界排名12的拉脫維亞名將塞娃斯圖娃（Anastasija Sevastova），謝淑薇開局打得順手，第2局率先破發，最多取得4比1領先。

不過對手也非省油的燈，盤中開始急起直追，一度將局數扳成4比4平，所幸謝淑薇在第9局成功保發重新取得領先，雖在第10局浪費了3次盤末點，最終仍順利破發，以6比4先馳得點。

次盤開局戰況膠著，前4局雙方互不相讓互保發球局，戰成2比2平，第5局謝淑薇化解一次被破發危機後成功保發，士氣大漲的她接下來一口氣連破對手2個發球局，拉出一波4比0攻勢，以6比2拿下晉級門票。

謝淑薇下一輪的對手，將是白俄羅斯好手薩諾維奇（Aliaksandra Sasnovich）與俄羅斯女將瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）之間的勝方。

除女單外，謝淑薇女雙也將和老搭檔、捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）聯手，兩人高居女雙大會第3種子，首輪輪空將直接晉級16強。（編輯：方沛清）1080217