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新聞專題
NBA明星賽
NBA明星賽相關活動在北卡羅來納州的夏洛特登場，台灣時間17日首先進行技術挑戰賽、三分球大賽及灌籃大賽。全明星賽則是在18日舉辦，兩支交戰隊伍分別由洛杉磯湖人球星「小皇帝」詹姆斯與密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博領銜擔任隊長。
新聞專題
NBA明星賽1/5

NBA明星賽 詹皇隊逆轉勝字母哥隊

最新更新：2019/02/18 12:49
美國職籃NBA明星賽，由湖人球星詹姆斯領軍的詹姆斯隊，以178比164擊敗安特托昆博的字母哥隊。（圖取自www.facebook.com/NBAONTNT）
美國職籃NBA明星賽，由湖人球星詹姆斯領軍的詹姆斯隊，以178比164擊敗安特托昆博的字母哥隊。（圖取自www.facebook.com/NBAONTNT）

（中央社夏洛特17日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽今天在北卡羅來納州夏洛特光譜中心球館登場，由湖人球星詹姆斯領軍的詹姆斯隊克服上半場的落後，終場以178比164逆轉擊敗安特托昆博的字母哥隊。

NBA明星賽本季打破以往東、西區明星對抗方式，改由洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的詹姆斯隊和密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）領軍的字母哥隊交手，兩人各自挑選自己的隊友。

字母哥隊先發包括公鹿安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、金州勇士柯瑞（Stephen Curry）、費城76人恩比德（Joel Embiid）、奧克拉荷馬雷霆喬治（Paul George）、夏洛特黃蜂華克（Kemba Walker）。

詹姆斯隊先發則為湖人詹姆斯（LeBron James）、勇士杜蘭特（Kevin Durant）、波士頓塞爾蒂克厄文（Kyrie Irving）、暴龍雷納德（Kawhi Leonard）、休士頓火箭哈登（James Harden）。

詹姆斯隊以杜蘭特31分最高，詹姆斯與雷納德各19分，火箭一哥哈登手感不佳，全場13投4中僅12分；字母哥隊則以安特托昆博23投17中豪取全場最高38分，可能是最後一次打明星賽的獨行俠老將諾威茨基（Derk Nowitzki）三分球3投全中拿到9分。杜蘭特賽後獲選為明星賽MVP。（譯者：陳亦偉）1080218

詹姆斯隊以杜蘭特（圖）31分最高，賽後獲選為明星賽MVP。（圖取自twitter.com/NBA）
詹姆斯隊以杜蘭特（圖）31分最高，賽後獲選為明星賽MVP。（圖取自twitter.com/NBA）
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