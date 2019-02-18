NBA明星賽諾威茨基準告別秀 3分連發樂被叫阿公

美國職籃NBA明星賽17日在北卡羅來納州夏洛特市舉行，已登不惑之年的諾威茨基（圖），與37歲的韋德以增額方式入選。（圖取自twitter.com/dallasmavs）

（中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電）儘管沒有正式宣告退休，40歲的諾威茨基（Dirk Nowitzki）把這次參與NBA明星賽當成生涯最後一次，3次3分球出手全中，就算被小老弟叫「老人」、「阿公」，也是樂在其中。

美國職籃NBA明星賽今天在北卡羅來納州夏洛特市舉行，已登不惑之年的諾威茨基，與37歲的韋德（Dwyane Wade）以增額方式入選。聯盟表示，要透過這場年度盛會向兩名老將致敬。

第一節剩下不到1分鐘的時間，第14次參加明星賽的諾威茨基以替補身分上場，在間隔30秒之內投進2顆3分球，引起全場球迷歡呼。

諾威茨基平時效力西區，東區的夏洛特黃蜂主場一年大概只來一次，這次明星賽恐怕是最後一次亮相，在地球迷更是熱烈歡迎。

諾威茨基第2節再投進一顆3分球，這次明星賽上場3分鐘，留下3投3中、100%的命中率。

諾威茨基NBA生涯21年全部效力同一支球隊，堪稱達拉斯獨行俠的招牌球星；而來自德國的他縱橫美國籃壇，也被封為NBA史上最佳外籍球員。

諾威茨基說：「20年前我還是一個孩子，來自德國一個沒沒無名的地方，而現在的我可以在對手的主場裡得到全場起立鼓掌，這真是太不可思議了，我永遠難忘。」

韋德已經宣布這個球季完退休，而諾威茨基則說要在最後幾週觀察身體狀況再決定，不過這次明星賽他視為是最後一次，並坦言自己老了。

諾威茨基說，他已經接受在休息室內被其他隊友虧是「老人」這件事。

他說：「我很喜歡這樣。在更衣室裡每天都有很多笑話。他們會叫我爺爺或是阿公之類的。我很喜歡啊。我以前年輕的時候，就是這樣虧那些老傢伙。現在換成我是那個躺在防護室床上的老人，這就是生命循環。」（編輯：屈享平）1080218