文姿云空手道擊敗世界第一 杜拜公開賽奪冠[影]

台灣空手道女將文姿云（中）在杜拜公開賽金牌戰以4比3擊敗現役世界排名第一的烏克蘭女將特里加。（圖取自facebook.com/文姿云wentzu-yun-760079037441060）

（中央社記者龍柏安台北18日電）台灣空手道女將文姿云，昨天在世界一級空手道超級聯賽的杜拜公開賽，在金牌戰以4比3擊敗去年歐錦賽金牌、現役世界排名第一的烏克蘭女將特里加（Anzhelika Terliuga）摘金。

文姿云去年在雅加達—巨港亞運，在亞運空手道55公斤量級，首位完成2連霸的選手，其實早在仁川亞運結束後，她曾一度萌生退意，為了2020年東京奧運，她才決定挽起袖子、再拚一次。

文姿云目前排在世界第2，賽後她在臉書上坦言，她非常期待杜拜公開賽的決賽，因為對手是她近2年沒有遭遇的好手，「我們的排名分別是1跟2，抽籤的時候我們每次都相隔十萬八千里，不是我先收工、就是她先打包，總之我們已經很久很久沒有對上。」

這次兩人決戰杜拜之巔，文姿云說她只能用興奮來形容這場比賽，決賽她以4比3險勝對手，不僅拿下今年賽季第1金，也讓她更有自信迎接接下來的比賽。（編輯：方沛清）1080218