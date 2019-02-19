陳金鋒看少棒憶小時 談12強相信可組出強隊

（中央社記者謝靜雯台北19日電）富邦盃台灣12強少棒大賽今天登場，富邦悍將隊副領隊陳金鋒為宣傳大使，他提到「運動這條路很辛苦」，少棒階段需先培養興趣，對於年底12強棒球賽，他直言，相信球員們參賽意願都很高。

2019年富邦盃台灣12強少棒大賽展開，開幕典禮由陳金鋒任宣傳大使，陳金鋒表示，少棒比賽希望球員們都能盡最大的力量，互相切磋、彼此學習，希望12支球隊都可以有好的表現。

陳金鋒今天現身，小球員爭相與他合照，陳金鋒表示，看到少棒小朋友很像看到小時候的自己，以前也是跟他們一樣參加比賽，慢慢的打上來，很開心台灣的企業可以支持基層的棒球，但對於少棒階段的球員，「體育這條路很辛苦，希望他們可以先培養興趣，要先喜歡上這個運動」。

談起11月奧運資格賽、世界棒球12強賽，陳金鋒表示，組成國家隊，每個球員的參賽意願都會很高，相信可以組出一支強隊。

此屆富邦盃12強少棒大賽，首度改採U12世界盃棒球賽賽制，12支球隊分4組舉行預賽，分組冠軍晉級決賽，冠軍24日出爐。（編輯：張芷瑄）1080219