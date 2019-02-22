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杜拜女網4強賽 謝淑薇對決詹家姊妹

最新更新：2019/02/22 10:00
台灣網壇雙打姊妹花詹詠然（右）與詹皓晴（左）在杜拜女網賽8強賽直落二橫掃對手。（圖取自facebook.com/latishayjchan）
台灣網壇雙打姊妹花詹詠然（右）與詹皓晴（左）在杜拜女網賽8強賽直落二橫掃對手。（圖取自facebook.com/latishayjchan）

（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣網壇雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴在杜拜女網賽8強賽以6比4、7比5直落二橫掃對手，將在4強賽對決謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova）的「台捷組合」，爭搶決賽門票。

台灣網球一姐謝淑薇昨天在總獎金282.8萬美元（約新台幣8794萬元）的杜拜女網賽女單、女雙分別奪勝，雙雙搶下4強門票。

詹詠然與詹皓晴隨後在女雙8強賽迎戰克羅埃西亞好手尤拉克（Darija Jurak）、羅馬尼亞選手奧拉魯（Raluca Olaru），開賽上演破發大戰，詹家姊妹在3比4落後情況下，第8、10局兩度破發得手，以6比4逆轉搶下首盤。

雙方第二盤第3、4局互破發球局，詹家姊妹把握盤末破發機會，第12局再度攻破對手發球局，以7比5勝出。

詹家姊妹預計將在23日凌晨登場的4強賽對決謝淑薇與史翠可娃，兩組人馬去年3月曾在印地安泉網球公開賽16強賽碰頭，當時鏖戰3盤由「台捷組合」勝出。

不過，詹皓晴與中國女將楊釗煊去年杜拜女網賽曾搭擋，當時在女雙決賽強碰謝淑薇與中國女將彭帥，雙方大戰3盤，由詹皓晴與楊釗煊逆轉奪冠。（編輯：張雅淨）1080222

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