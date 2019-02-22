紅襪首場熱身賽 林子偉擔任先發游擊手

（中央社記者楊啟芳台北22日綜合報導）紅襪隊明天首場熱身賽中，林子偉將擔任先發游擊手，棒次尚未公布。另外林子偉今天在打擊練習時，發生一段攝影記者進打擊籠拍照的小插曲，被寫在「波士頓環球報」中。

波士頓紅襪隊明天將進行首場熱身賽，對戰東北大學棒球隊（Northeastern University），紅襪總教練柯拉（Alex Cora）今天公布先發陣容，林子偉將擔任先發游擊手，但棒次尚未決定。

林子偉去年在熱身賽出賽19場，敲出4支安打，打擊率0.129。昨天美國媒體撰文指出，林子偉已是頂尖工具人，若他的打擊能持續進步，今年打出好成績，會為未來站穩大聯盟添本錢。因此從明天開始的熱身賽，林子偉的打擊表現將相當關鍵。

今天林子偉在打擊練習時，發生了一段小插曲，「波士頓環球報」（The Boston Globe）攝影記者格羅斯菲爾德（Stan Grossfeld）在球團允許下，進入打擊籠拍攝，當時剛好是林子偉在練打。格羅斯菲爾德表示，當林子偉看到他走進打擊籠，表情寫滿「你瘋了」。

不過林子偉將球擊向中右外野方向，也讓攝影記者鬆了一口氣。格羅斯菲爾德表示，林子偉跟他說感到壓力很大，當他拿著相機走進來時，林子偉說：「天哪，你真的要站在後面拍照嗎？如果我擊球失誤，你會受傷，所以我會試著擊中球。」（編輯：張雅淨）1080222