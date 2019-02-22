球鞋爆裂球星受傷 Nike恐有法律責任

影片來源：ESPN YouTube頻道

（中央社紐約21日綜合外電報導）耐吉（Nike）籃球鞋昨天在眾目睽睽下出包，不僅讓這家運動品牌面臨史詩級的尷尬場面，還可能成為產品責任的案例。

被看好成為今年美國職籃NBA選秀狀元的杜克大學大一新星威廉森（Zion Williamson），昨天因為腳下的耐吉球鞋爆開而扭傷膝蓋，讓他在杜克不敵對手北卡羅來納大學的比賽中，打不到35秒就重重跌坐在地上。

彭博報導，紐約一間律師事務所的律師艾德斯坦（Paul Edelstein）表示，耐吉可能需要為這次意外負起責任。艾德斯坦代表的當事人通常是腦傷和其他運動相關訴訟的運動員。

他說：「假如威廉森受到任何嚴重傷害，這將會是產品責任的經典案例。」

威廉森在試圖變換切入方向後受傷，當時左腳的耐吉PG 2.5 PE鞋爆裂，鞋身、鞋底分離，讓他尷尬地跌坐在地。

全球最大運動品牌耐吉隨即面臨後續效應，社群媒體推特（Twitter）上粉絲和競爭品牌的酸言酸語激增，塞昂（Zion，威廉森之名）和耐吉在推特上成為熱門話題。耐吉的股價今天在紐約股市下跌1.8%。

耐吉在電子郵件中說道：「我們當然非常關心威廉森，希望他迅速康復。雖然這是一起個案，但我們正努力找出問題所在。」

現在的問題是，這個事件會不會損及耐吉在籃球界的顯赫地位，而根據一名彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師，這似乎不太可能發生。假如加總耐吉和旗下喬丹牌（Jordan brand），這家公司在籃球產品市占率超過9成。

耐吉在2018年財報顯示，籃球產品批發銷售額達43.5億美元（約新台幣1340億元），約占公司整體銷售額的14%。

這名彭博行業研究分析師說：「接下來幾天，耐吉可能會有很多負面報導，但我不認為會對球鞋業績有直接影響。」

然而從法律上來說，可能仍有後續餘波。艾德斯坦表示，儘管杜克的官方指稱威廉森只是膝蓋輕微扭傷，耐吉不見得能擺脫責任。

艾德斯坦認為，除非有證據顯示球鞋是在出廠後被不當使用或毀損，否則威廉森有充分理由提告。當時的狀況和「勞工爬梯子時，梯子因為他的體重突然垮掉」沒有什麼不同。

耐吉、阿迪達斯（Adidas）等公司常會付出數以千萬計美元，取得高知名度的大學運動獨家代理權，這表示包括杜克等校的選手會被要求穿上球隊贊助商生產的隊服及球鞋。即便杜克和耐吉的合約並未公開，但它是耐吉最重要的籃球夥伴之一。另一所頂尖籃球名校肯塔基大學，幾年前延長和耐吉的合約，合約價值8年3060萬美元（約新台幣9億4306萬元）。

這次事件也可能讓耐吉失去在威廉森決定轉職業後就簽下他的機會。大學運動員不許簽訂代言合約，但廠商每年爭奪選秀菁英選手的競爭都很激烈。

去年的選秀狀元艾頓（DeAndre Ayton）和彪馬（Puma）簽下合約，當時媒體報導，那是繼杜蘭特（Kevin Durant）2007年與耐吉簽下7年6000萬美元（約新台幣18億4914萬元）合約後，最大的一份菜鳥合約。

威廉森是近年來被看好的大學潛力球員。根據杜克總教練薛夏夫斯基（Mike Krzyzewski）所言，這位6呎7吋（約201公分）、285磅（約130公斤）的前鋒有輕微膝蓋扭傷。

這起事件發生時機對耐吉來說恐怕再糟糕不過，不僅因為那場比賽是ESPN全國轉播的賽事，也因那場比賽是今年備受期待的大學籃球賽之一，門票轉售的價格飆破2500美元（約新台幣7萬7000元），接近職業美式足球NFL超級盃的水準。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）現身這場大戰的場邊，他在影片中面露不可思議的表情，並說「他的鞋破了」。

耐吉因為不同類型的球鞋出包遭受批評，有人購買公司最新籃球鞋，那是一款可以智慧型手機控制的鞋，但發現無法連結Android版應用程式（App）。

這也不是耐吉首次遇到籃球產品的問題，在2017年成為美國職籃NBA官方球衣供應商後，詹姆斯（LeBron James）等球星曾撕破他們的球衣。

耐吉的股價在去年漲幅約25%，收益與彪馬、安德瑪（Under Armour）相當，收益領先阿迪達斯約12%。

彪馬是籃球市場的新貴，簽下少數NBA球員之一、波士頓塞爾蒂克的羅齊爾（Terry Rozier），就在威廉森的事件後，邀請其他球員加入他的行列。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080222