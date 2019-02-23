江宏傑受邀開球欽佩陽岱鋼 宋家豪後援無失分

（中央社記者謝靜雯台北23日綜合報導）台灣桌球好手江宏傑今天受邀替讀賣巨人隊開球，江宏傑表示，能夠受邀開球很榮幸，也提到非常欽佩效力巨人隊的台灣好手陽岱鋼；陽岱鋼單場2安、宋家豪後援2局無失分。

日職官辦熱身賽今天開打，巨人隊首戰與樂天隊交手，賽前請來江宏傑任開球嘉賓，江宏傑目前效力日本T-LEAGUE桌球聯賽，所屬球隊「ASTEEDA隊」的主場就在沖繩，此次受邀在沖繩的奧武山棒球場開球也別具意義。

江宏傑表示，感謝巨人隊的邀請，很榮幸可以到這邊開球，「巨人隊不只在日本有高人氣，在台灣也擁有超多球迷，非常開心能夠幫陽岱鋼的球隊開球，他是我超欽佩的選手，也很高興能跟大家一起共度這一刻」。

江宏傑也提到，會向巨人隊優秀的球員學習，秉持追求第一的精神在運動場上拚戰，迎向2020年東京奧運，持續備戰。

巨人隊今天與樂天隊比賽，陽岱鋼打擊有表現，6局敲出陽春砲，8局從樂天隊台灣好手宋家豪手中敲出單場第2安，單場4打數敲出2安；樂天隊宋家豪今天後援投2局，被敲1支安打、無失分，最快球速145公里，樂天隊終場以6比3拿勝。（編輯：張芷瑄）1080223