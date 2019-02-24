西班牙羽球大師賽混雙 王齊麟程琪雅銀恨

（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣混雙組合王齊麟與程琪雅今天在西班牙羽球大師賽混雙決賽，以18比21、15比21不敵南韓組合，拿下亞軍。王齊麟稍後也將在男雙決賽與李洋合體，繼續挑戰本季首冠。

王齊麟今年混雙、男雙都換搭檔，混雙改與程琪雅攜手，但男雙則與國中同學李洋合體。這次參加總獎金15萬美元（約新台幣466萬元）的西班牙羽球大師賽，隸屬於世羽聯（BWF）世界巡迴賽超級300系列，儘管兩邊都是首度合作，但都闖進決賽。

王齊麟與程琪雅這次在西班牙羽球大師賽一路過關斬將，都以直落二橫掃對手，今天決賽對戰世界排名第14的南韓組合徐承宰、蔡侑玎。

「王程配」開賽後一度被對手打出4比0攻勢，期間兩度將比分追至1分差。在南韓組合以20比16領先情況下，「王程配」先一一化解前兩個局點，可惜仍以18比21讓出首局。

南韓組合第二局依舊攻勢凌厲，「王程配」在陷入8比16落後時，連搶4分，但未能再進一步縮小差距，最終以15比21落敗，拿下亞軍。

王齊麟今天一日兩戰，稍後將與李洋合拍，在男雙決賽迎戰南韓組合金元昊、徐承宰。（編輯：戴光育）1080224