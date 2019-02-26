綠島相隔20年再組棒球隊 黑潮少棒以球交友

由台東縣綠島鄉公館國小、綠島國小所組成「黑潮棒球隊」，26日正式成軍，盼讓學子用棒球交朋友，提供島上學生水域之外的運動體驗。（台東縣政府提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年2月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）相隔約20年，綠島再度有少棒球隊成立，由公館、綠島國小組成的「黑潮棒球隊」正式成軍，具少棒國家隊教練資歷豐鏡洲、總教練陳盈明協助，盼以球交友，讓學生有水域外的運動體驗。

在教育部體育署、台東縣政府和中華民國學生棒球聯盟的促成下，綠島黑潮棒球隊今天正式舉行成軍大會，公館國小校長高志翔表示，在約20年前幾乎每校都有棒球隊的時期，綠島也有過棒球隊，但是接受教育部支助，正式成軍的球隊，這應該是第一次。

高志翔提到，當初提出組成棒球隊的想法時，島內多是正面的聲音，綠島地區的學生強項在水域運動，包括學校的運動會、畢業典禮等，都在水域舉行，夏天重心放在水域、觀光，但冬天時水域運動停擺，除了藝文學科等活動，也希望學生能參與其他的戶外活動。

高志翔指出，綠島的小孩活動力旺盛，也熱愛運動，加上校內有具曾任2006年亞洲少棒錦標賽中華代表隊教練的豐鏡洲等人協助球隊訓練，目前全隊約有30名球員，從去年11月初開始展開訓練，將於3月1日首度外出參賽，參加軟式棒球少棒聯賽縣內賽。

球隊剛成軍，但球員們練球很起勁，高志翔表示，希望這支球隊能走出有別於競技導向的路，「競技交給豐田、卑南就好了，最重要的是希望用棒球交朋友」，從棒球活動中有新的體驗，「我們的小孩每天都與陽光為伍，當然也會想贏，但我們也不怕輸」。

高志翔提到棒球隊成立的宗旨，希望本島的球隊可以來綠島交流，「他們教我們棒球、我們帶著他們體驗水域活動，做到棒球遊學的目的」；談起島內的訓練環境，高志翔表示，體育署有提供一些支助，但島內還是缺乏正規的棒球場地，目前持續努力中。（編輯：張芷瑄）1080226