德國羽賽周天成拚3連霸 王子維強碰桃田賢斗

（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣羽球一哥周天成明天凌晨將在德國羽球公開賽男單首輪賽事，出戰中國選手周澤奇，將挑戰男單3連霸，而「羽球王子」王子維首戰強碰世界球王桃田賢斗，預期將是場硬仗。

總獎金15萬美元（新台幣約465.6萬元）德國羽球公開賽本週登場，隸屬於世羽聯（BWF）世界巡迴賽超級300系列，為下週全英羽球公開賽的前哨戰。

台將這次由周天成領軍，「羽球王子」王子維、剛在西班牙羽球大師賽男雙奪冠的王齊麟與李洋都將參賽，男雙另有盧敬堯與楊博涵、廖敏竣與蘇敬恒，王齊麟還將搭檔程琪雅參加混雙賽事，而世界球后戴資穎雖缺陣，但也將全力備戰全英羽球公開賽。

王子維首輪就是一場硬仗，將強碰球王桃田賢斗，兩人過去曾對決一次，當時王子維以直落二吞敗。

周天成新球季首站從印尼羽球大師賽出發，但首輪爆冷淘汰，經過一個多月調整，繼續拚戰德國羽球公開賽，尋求男單3連霸，名列大會第2種子的周天成首戰預計將在28日凌晨（台灣時間）登場，將對戰世界排名第43的中國選手周澤奇，兩人過去未曾有交手紀錄。（編輯：張芷瑄）1080227