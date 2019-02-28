與桃猿簽一年月薪50萬 郭嚴文：不想太安逸

Lamigo桃猿27日公布球員談薪結果，郭嚴文（前右）獲加薪，今年月薪為50萬元、簽1年，郭嚴文28日表示，很感謝球團，他也說自己比較喜歡1年1簽，才不會太安逸。中央社記者張新偉攝 108年2月28日

（中央社記者楊啟芳台北28日電）Lamigo桃猿昨天公布球員談薪結果，郭嚴文獲加薪，今年月薪為新台幣50萬元、簽一年，他說，沒跟桃猿溝通太久，僅談了3次，很感謝球團，並說比較喜歡一年一簽，才不會太安逸。

郭嚴文2019年月薪從42萬元升為50萬元，去年出賽85場，敲出104支安打、10支全壘打，貢獻52分打點，打擊率0.322，好表現讓他晉升「50萬俱樂部」一員，今年桃猿50萬俱樂部還有林泓育70萬、陳俊秀55萬、陳禹勳55萬。

不過郭嚴文並沒有與桃猿簽下複數年合約，郭嚴文說明，自己比較喜歡一年簽一次，「因為我每一年都當作最後一年在打，打好可以加薪，打不好就扣薪，用這樣去談覺得比較不會這麼安逸，不然第2年打起來也怪怪的」。

郭嚴文與球團談薪時程相對較慢，針對這段時間的練球狀況，郭嚴文說：「球團有他們的想法，我也告訴他們我的想法，這段時間沒有什麼問題，練球一樣照練，也感謝球團。」

郭嚴文表示，其實與球團溝通薪水並沒有費時太久，總共才談了3次，他笑說：「當時沒講超過10句話，雙方就說各自想法，最後一次直接講定。」

對於這2天與樂天金鷲的交流賽，郭嚴文則保持平常心，他說：「正常都是比賽，不過可以遇到他們真的是滿開心的，每個投手都想對戰看看。」樂天陣中的台灣選手宋家豪是郭嚴文在南英的學弟，郭嚴文也說：「他成長滿多的，很厲害，都已經到日職一軍固定出賽了。」（編輯：張芷瑄）1080228