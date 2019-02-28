購東奧門票選項非記載台灣 旅日僑胞抗議

（中央社記者楊明珠東京28日專電）買2020年東京奧運暨帕運門票須上專屬網站登記，申請人國家或地區選項欄中，台灣被標記為「中華台北」，留日台僑團體「全日本台灣連合會」今天向東奧組織委員會提出抗議。

購買東奧門票須先在專屬網站登記，取得ID，申請人的國家或地區選項欄當中，台灣被標示為「中華台北」。對此，全台連會長趙中正今天率領全台連的成員共21人到東奧組織委員會辦事處（位於東京都港區虎之門）遞交抗議函，要求將國籍欄所記載的「中華台北」正名為「台灣」。

東奧組織委員會由會長、前首相森喜朗的秘書長谷川徹二出面接受全台連遞交的抗議函。長谷川表示，無法當場給予什麼承諾，但會確實向東奧組織委員會轉達全台連的主張。

事後，趙中正對媒體表示，為了表達旅日台僑的心聲才向東奧組織委員會提出抗議，今後將視東奧組織委員會的因應，再決定是否再度採取抗議行動。

全台連的抗議函指出，台灣參加奧運的選手被警告須依國際奧林匹克委員會（IOC）的規定，以「中華台北」名義參賽，否則將被取消比賽資格，台灣無奈地接受這不平等待遇。在非自願的情況下，東奧組織委員會還針對台灣民眾申購東奧門票登記ID的國籍欄記載為「中華台北」而非「台灣」。

抗議函寫道：「我們國家的名稱是台灣，並非中華台北。無論有何理由，日本的國內組織無權擅自且片面更改他國的名稱。台灣人買票觀看東奧，竟須忍痛選擇如此屈辱的國籍選項。台灣人想對友邦鄰國的東奧加油打氣，但如此對待，讓台灣人感到很傷心。」

全台連指出，2月9日之前，登記門票抽籤申請表的國籍欄顯示為「台灣省‧中華民國」，但在9日之後被更改為「中華台北」。

有關此事，本月15日日本產經體育報報導，2020年東京奧運暨帕運組織委員會表示，購買東奧門票須先在專屬網站登記，取得ID，申請人的國家或地區選項欄當中，台灣被標示為「中華台北」，是依據國際奧林匹克委員會（IOC，簡稱國際奧會）的標示。（編輯：劉學源）1080228