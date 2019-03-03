台電女排一日兩勝 隊史第2度3連霸

（中央社記者龍柏安台北3日電）台灣電力女排今天一日兩戰，上午先以3比0橫掃中國人纖，傍晚再以直落三擊敗對手，在企業14年甲級排球聯賽女子組挑戰賽總冠軍戰，以2比1封后，完成3連霸。

107年企業14年排球甲級聯賽，今天進行最終冠軍賽，賽制採3戰2勝制，台電女排在冠軍系列賽首役先輸給人纖，今天則是「趕進度」，單日連拿2勝、且在一局未失的完美情況下，逆轉奪冠，加上男子組也擊敗MIZUNO稱王，隊史第5度包攬男、女雙冠，堪稱最大贏家。

企排女子組賽事自第6年開辦至今，台電女排共包攬7座冠軍，且曾在第8年至第10年，締造隊史與賽史首度3連霸，今年則是隊史第2次寫下3連霸。

台電前兩局，分別以25比10、25比14大比分優勢拿下，第3局台電雖仍握有分數上的領先，不過人纖始終沒有放棄，頑強的奮戰精神，也獲得現場球迷的掌聲。

台電第3局在20比15領先之際，再靠著一波5比0攻勢，以25比15擺脫人纖糾纏，順利登上登上后座。

台電女排隊長張秝芸，今天兩場都打滿，賽後她強調，體能上的負擔還好，不算太累，「隊友幫我cover很多，能贏球不是只靠我一人」。

從先輸1場，到連追2勝，張秝芸也笑說：「對手的確有準備，不過我們好像也中邪，一堆莫名其妙的失誤，今天我們放開壓力，也越打越好。」她也直言，下個球季將挑戰女排史無前例的4連霸。

張秝芸強調，要維持王者的榮耀，是很辛苦的一件事，「大家都想拉下我們，我們則要努力不讓別人超越，但正因如此，大家才能不斷追求進步」。

人纖從先拿1勝率先聽牌，到遭逆轉落敗，主砲手吳韋華坦言，球隊臨場的反應調整慢了點，「我們原本很期待可以拿下冠軍，畢竟當第2名很久了，很想要突破」。不過她也直言，機會來了，很可惜沒有把握。（編輯：黃于）1080303