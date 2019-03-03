匯豐女子高球賽 南韓朴城炫逆轉勝奪冠

（中央社新加坡3日綜合外電報導）排名世界第2的南韓高爾夫女將朴城炫今天技驚全場，擊出低於標準桿8桿的64桿，創本週最佳成績，4輪總桿數273桿，以兩桿之差扳倒韓裔澳籍好手李敏姬，在匯豐女子高球賽封后。

25歲的朴城炫後來居上，後9洞表現完美，打出4個博蒂，以低於標準桿15桿總成績作收，在新加坡這項比賽技壓原本領先的李敏姬。李敏姬以69桿收場，總桿數275桿。

賽後朴城炫表示：「我對自己今天的表現真的感到興奮又高興，而且我認為今天可說是截至目前為止，我在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）表現最好的日子之一。」

她又說：「我沒想到能這麼快就贏得比賽，我真的很開心。在過去幾年裡，（球季）開始時我向來打得不順，而這次首勝如此快就到手，我想我這個球季其餘賽事將打得很順手。」

世界排名第3的李敏姬在第14洞打出柏忌陷入落後，朴城炫取得領先一桿優勢，她接著在第16洞又擊出博蒂，擴大領先幅度，維持至打完18洞。

此外，同樣是南韓籍的高真榮與西班牙籍的穆尼奧斯（Zahara Munoz），兩人都在今天最終回合的賽事擊出低於標準桿3桿的69桿，同以總桿數277桿並列第3。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080303