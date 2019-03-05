熱身賽陳晨威建功桃猿勝KT巫師 獅隊不敵起亞虎

中華職棒Lamigo桃猿5日在嘉義縣棒球場對上韓職KT巫師，先發投手史博威投3局被敲2支安打、投2次四死球，失4分含3責失。（Lamigo桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年3月5日

（中央社記者楊啟芳台北5日綜合報導）中華職棒今天有Lamigo桃猿及統一7-ELEVEn獅與韓職二軍球隊進行熱身賽，桃猿靠著陳晨威第7局超前安打，以10比8擊退KT巫師；獅隊則以2比6不敵起亞虎。

Lamigo桃猿在嘉義縣棒球場對上KT巫師，形成一場打擊大戰。1局上廖健富和林泓育都轟出陽春砲，攻下2分，第3局一共打了9個人次，包括廖健富、藍寅倫、朱育賢及林智平都敲出安打，得到4分。

第4局林泓育再揮出2打點安打，7局下在8比8平手時，朱育賢敲二壘安打後，陳晨威建功擊出二壘安打，打回超前分，第8局再攻下1分後，以10比8擊退對手。

桃猿先發為洋投史博威，投3局被敲2支安打、投2次四死球，失4分含3責失。之後李茲（Radhames Liz）接替投球，總計投2局被敲5支安打，投1次保送，失3分，為KT巫師第5棒吳俊赫轟3分全壘打所致。

第6局賴達官上場投球，無失分；第7局則是游朝惟，失1分。之後桃猿派上牛棚主力吳丞哲、陳禹勳，都沒有失分，其中陳禹勳為熱身賽首度實戰，被敲1支安打、投1次保送，飆3次三振。

獅隊則是在斗六棒球場對上起亞虎，3局上獅隊靠著薛种帷、羅國龍連續安打，以及林祖傑帶有2分打點的二壘安打，攻下2分，不過後面就被起亞虎投手群封鎖，沒能再攻下分數。

投手方面，獅隊今天推出新洋投奧斯丁（Austin Bibens-Dirkx）先發，他投3局被敲出2支安打，送出5次三振無失分。不過接手的日籍投手知念廣彌，投1局就被敲出7支安打，狂失6分，終場獅隊以2比6不敵起亞虎。（編輯：張雅淨）1080305