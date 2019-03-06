林子偉熱身賽首轟出爐 張育成1安2打點[影]

（中央社記者謝靜雯台北6日綜合報導）旅美紅襪隊野手林子偉手感佳，今天熱身賽與國民隊交手，4局敲出陽春砲，為本季熱身賽首轟，總計敲2安、貢獻3分打點；印地安人隊野手張育成，今天出賽也有1安2打點表現。

林子偉今天先發打第1棒、守游擊，首局打擊機會敲出內野飛球出局，4局球隊0比1落後時，敲出追平比數陽春砲，替紅襪隊開啟得分大局，紅襪隊單局打了12人次，林子偉單局第2次上場打擊機會，再敲出安打，一棒送回2分。

紅襪隊今天比賽前半段處於落後，4局單局攻下7分、奠定勝基，7局再多添1分保險分，終場以8比4拿勝；林子偉今天總計4打數敲出2支安打，貢獻3分打點，目前熱身賽6場出賽打擊率4成38。

印地安人隊野手張育成，今天與白襪隊比賽沒有排在先發打序中，7局上場接替守二壘，7局下半壘上有人打擊機會適時安打，送回球隊第5分，8局再敲出高飛犧牲打替球隊多添分數，今天總計2打席敲出1支安打，貢獻2分打點。

印地安人隊今天打線發揮，全場敲出12支安打，終場以11比0拿下勝利。（編輯：吳佳穎）1080306