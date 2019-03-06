哈登轟35分 火箭獵暴龍6連勝 [影]

休士頓火箭5日在哈登攻下35分率領下，客場以107比95擊敗多倫多暴龍，拿下近期6連勝。（圖取自twitter.com/houstonrockets）

（中央社多倫多5日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭今天在哈登攻下35分率領下，客場以107比95擊敗多倫多暴龍，拿下近期6連勝，林書豪所屬的暴龍則是吞下2連敗。

今天比賽首節，火箭哈登（James Harden）、暴龍雷納德（Kawhi Leonard）都拿下8分，暴龍在三分球5次出手只命中1球的情況下，以19比23小幅落後；次節暴龍被打出19比4開局，最多落後22分情況下，半場打完以37比55落後給火箭。

兩隊易籃再戰，暴龍在第3節打出21比4開局，只以58比59落後1分，並在西雅坎（Pascal Siakam）投籃得手後，以60比59超前，之後兩隊拉鋸互有領先，在鮑爾（Norman Powell）進球後，暴龍靠單節34比14攻勢，以71比69逆轉。

末節開局，暴龍讓火箭回敬25比9，瞬間以80比94落後14分，在雷納德（Kawhi Leonard）砍進三分球、伊巴卡（Serge Ibaka）兩罰俱中後，以87比96將落後追到只差9分，但關鍵時刻擋不住哈登，讓他連下7分將差距拉開，最終以97比105吞下2連敗。

火箭除哈登轟下全場最高35分，替補的格林（Gerald Green）、瑞佛斯（Austin Rivers）分別攻下18分、13分，高登（Eric Gordon）也貢獻13分，保羅（Chris Paul）則送出全場最多10次助攻。

暴龍4人得分達兩位數，其中以雷納德26分最高，西雅坎、葛林（Danny Green）分別拿下17分、14分，伊巴卡則有10分、15籃板的雙十成績。

林書豪今天在首節剩下2分59秒替補上場，整場比賽共打11分鐘，只在第一節讀秒階段拋投打板得手拿下兩分，另有2助攻、2籃板貢獻。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080306