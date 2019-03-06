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悍將薪事底定 林益全高國輝林哲瑄遭減薪

最新更新：2019/03/06 19:12
富邦悍將隊團隊薪資底定，林哲瑄（左起）、高國輝、林益全遭減薪。（中央社檔案照片）
富邦悍將隊團隊薪資底定，林哲瑄（左起）、高國輝、林益全遭減薪。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北6日電）趕在中職官辦熱身賽開打前，富邦悍將隊宣布，今年薪資全數底定，年輕野手范國宸獲調薪47%為全隊最高，蔣智賢也獲加薪，薪資不對外公布，而林益全、高國輝、林哲瑄都遭減薪。

富邦悍將隊團隊薪資底定，25歲野手范國宸上季總計出賽66場，在季後挑戰賽第2戰，單場擊出3支安打幫助悍將取勝，以沉穩的表現適時填補球隊戰力，獲得加薪47%肯定，新球季月薪為新台幣11萬元。

另有多位野手表現傑出獲得加薪，陳品捷月薪調升為27萬、林宥穎月薪26萬、于孟馗月薪12.5萬，蔣智賢去年拿下年度打點王、最佳9人三壘手獎，也獲加薪，但球團回應，「基於尊重球員想法，部分球員薪資不對外公布」。

投手部分，賴鴻誠去年以中繼投手身分出賽63場，是個人目前為止中職生涯出賽場次最多，拿下19個中繼點，防禦率3.54，新球季月薪從22萬調升至30萬，漲幅逾36%，為投手群之冠；黃亦志月薪也從13萬調至16.5萬，守護神倪福德則加入月薪50萬元俱樂部。

先前簽下複數年約的胡金龍、張耿豪與方克偉，薪水也依合約分別調整為75萬、20萬與18萬，上季同樣表現優異的張正偉、林煜清與陳鴻文也獲加薪，但薪資不公布。

減薪球員部分，林益全新球季月薪70萬、高國輝月薪52.5萬、林哲瑄月薪55萬。（編輯：張雅淨）1080306

中職富邦悍將隊6日宣布，今年薪資全數底定，其中年輕野手范國宸獲加薪47%為全隊最高，新球季月薪為新台幣11萬元。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年3月6日
中職富邦悍將隊6日宣布，今年薪資全數底定，其中年輕野手范國宸獲加薪47%為全隊最高，新球季月薪為新台幣11萬元。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年3月6日
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