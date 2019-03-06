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楊俊瀚赴美強化起跑 返台化身型男帥氣代言

最新更新：2019/03/06 20:16
田徑好手、「台灣最速男」楊俊瀚赴美移訓2個月，返台後6日化身模特兒，帥氣代言知名手錶品牌。中央社記者龍柏安攝 108年3月6日
田徑好手、「台灣最速男」楊俊瀚赴美移訓2個月，返台後6日化身模特兒，帥氣代言知名手錶品牌。中央社記者龍柏安攝 108年3月6日

（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣「最速男」楊俊瀚上週返台，結束為期2個月的美國移訓，今天他化身型男，帥氣代言高級腕錶，人氣紅不讓的他，甚至遠在美國也有粉絲找他簽名合照，讓他有些意外。

楊俊瀚今天出席代言活動，結束後大家好奇問他赴美移訓的收穫，他笑說，自己英文進步不少，除點菜難不倒他，和教練的溝通也能更順暢，更瞭解教練要他做的東西，還可以清楚表達自己的狀況或遇到的問題。

赴美期間，楊俊瀚除了訓練，也參加兩場室內田徑賽，他分別拿下兩面60公尺金牌，也在最後一場室內賽的200公尺奪金。

楊俊瀚透露，在亞運結束後，他有感自己在前段的起跑與加速度，和亞洲一級好手有些落差，且無論是國內還是國外教練，也點出相同問題，「所以這次去美國的主要目的，就是強化在起跑時的加速與爆發力。」

讓他沒想到的是，在國外比賽時，竟被當地外國大學生認出，要求合影和簽名，讓他大感意外，他笑說，當時他還懷疑地詢問對方：「你真的知道我是誰嗎？」結果女粉絲肯定地回答：「我知道你。」

歷經2017台北世界大學運動會與2018雅加達—巨港亞運，楊俊瀚已成為台灣最知名的田徑選手，不過他透露，上週六返台後，走在路上至今還沒被人認出來，「我覺得回歸當個普通人也很好」。

不過後來他突然恍然大悟，自己去美國兩個月，頭髮都沒剪，「已經長到不行，所以走在路上都戴帽子。」也難怪他走在大街上，粉絲們無法一眼就認出他。（編輯：張雅淨）1080306

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