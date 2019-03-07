詹姆斯總得分超越喬丹居史上第4 湖人仍輸金塊[影]

NBA「詹皇」詹姆斯6日一記切入上籃得手，讓他的生涯總得分超越前芝加哥公牛「籃球大帝」喬丹，獨居史上第4傑。（圖取自twitter.com/lakers）

（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國職籃NBA「詹皇」詹姆斯今天一記切入上籃得手，讓他的生涯總得分超越前芝加哥公牛「籃球大帝」喬丹，獨居史上第4傑，不過湖人最終仍以99比115不敵金塊。

今天的丹佛金塊與洛杉磯湖人之戰開打前，喬丹（Michael Jordan）生涯3萬2292分排在史上第4，詹姆斯（LeBron James）累積3萬2280分緊追在後，12分之差排在第5。

第2節比賽剩下5分38秒，詹姆斯禁區投籃得手，生涯總得分正式超越喬丹，獨居史上第4，隨後他加罰一球進完成「3分打」。今天他包括三分球7投2中在內，22次出手命中13球，斬獲全場最高31分，生涯總得分來到3萬2311分。這場他另有7助攻、7籃板、1抄截、1阻攻的表現。

在下一次的暫停，詹姆斯進到板凳席，把頭埋進毛巾裡，看起來似乎在哭泣，因為他的成就超越了自己兒時的偶像；喬丹在公牛和華盛頓巫師共花了1072場比賽累積3萬2292分，詹姆斯則以連本場在內的1190場比賽達到目前的里程碑。

詹姆斯今天賽前90分鐘推文表示：「這實在非常不真實，天啊！」，為了今天歷史性的一刻，詹姆斯特別在他的鞋子上寫上「謝謝你，23號喬丹」（Thank You M. J. 23）。

NBA史上總得分的前3名，分別是前湖人球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387分、前猶他爵士「郵差」馬龍（Karl Malone）的3萬6928分和前湖人「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的3萬3643分。

湖人今天開賽起就一路落後，下半場開打後，在第3節打出28比19攻勢追近，末節一度只剩個位數落後，但未能一鼓作氣超前比分，讓詹姆斯的紀錄之夜略顯失色。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1080307