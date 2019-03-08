林子偉安打演出 張育成3支0安打吞1K

（中央社記者楊啟芳台北8日綜合報導）波士頓紅襪台灣選手林子偉今天在熱身賽為替補上場，敲出1支安打；克里夫蘭印地安人的張育成則是先發守三壘，3打數沒有敲出安打、吞下1次三振。

林子偉於3局上代守二壘，6局上移防守中外野。打擊部分，3局下擊出一壘方向滾地球出局，5局下同樣擊出一壘方向滾地球出局。不過7局下2出局、二壘有人時，林子偉敲出安打，不過跑者在本壘前出局，無緣進帳打點，終場紅襪以1比12不敵明尼蘇達雙城。

總計林子偉今天3打數敲出1支安打，目前熱身賽出賽8場，21打數敲出8支安打，包含一發全壘打，還有5分打點，打擊率0.381。

另外紅襪老將佩卓亞（Dustin Pedroia）今天為熱身賽首度上場，先發打第1棒、守二壘，1打數敲出1支安打，還跑回1分，之後就由林子偉接替。

張育成則是先發第8棒、守三壘，2局上擊出二壘上空飛球出局，3局上擊出三壘方向滾地球，6局上則是遭到三振，隨後退場休息，終場印地安人以4比3擊退亞利桑那響尾蛇。今天張育成3打數沒有敲出安打，熱身賽目前17打數敲出6支安打，包辦5分打點，打擊率0.353。（編輯：張芷瑄）1080308