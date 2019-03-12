更多編輯台推薦新聞：
早安世界》兩岸提前攤牌？國安會議揭中國加速統台4策略
早報

早安世界》兩岸提前攤牌？國安會議揭中國加速統台4策略

首富貝佐斯不夠看 人類史上最有錢排行宋神宗第3
產經

首富貝佐斯不夠看 人類史上最有錢排行宋神宗第3

5個月內2起空難 波音737MAX型怎麼了

5個月內2起空難 波音737MAX型怎麼了

文化+／百年總統府 窺見權力與美學競合

文化+／百年總統府 窺見權力與美學競合

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
桃機停機坪深夜不夠用 2家外籍航空包機飛不成
訊息平台
首頁 / 運動

張育成手指受傷 遭下放小聯盟

最新更新：2019/03/12 11:43

（中央社記者楊啟芳台北12日綜合報導）克里夫蘭印地安人台灣選手張育成，上星期揮棒時手指受傷，今天被下放至小聯盟春訓營，目前在大聯盟的台灣選手僅剩陳偉殷、林子偉、胡智為及黃暐傑。

美國媒體指出，印地安人明星游擊手林多（Francisco Lindor）因傷有可能趕不上開幕戰，張育成原本是替補候選人之一，不過現在因為他手指受傷而有變數。

今天印地安人宣布，張育成等3位選手被下放到3A，總教練法蘭科納（Terry Francona）表示，張育成上週在揮棒時傷到手指頭，因此就沒有被排在打線中。法蘭科納指出，會讓張育成恢復健康後，再讓他出賽。

法蘭科納表示，春訓開始時原本替補林多的候選人有5位，分別是張育成、弗利曼（Mike Freeman）、弗萊賀提（Ryan Flaherty）、摩洛夫（Max Moroff）、史塔曼茲（Eric Stamets），除了張育成與弗利曼有傷在身，其他3人仍有機會。

但法蘭科納說：「每一年我們都在看張育成，他看起來愈來愈強壯，而且有能力守二壘、三壘和游擊。」

張育成今年大聯盟熱身賽出賽11場，20打數敲出6支安打，含一發全壘打，包辦5分打點，打擊率0.300。張育成遭下放後，目前在大聯盟春訓的台灣選手，僅剩邁阿密馬林魚的陳偉殷、印地安人的胡智為、波士頓紅襪的林子偉、德州遊騎兵的黃暐傑。（編輯：張芷瑄）1080312

地機族