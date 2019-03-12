張育成手指受傷 遭下放小聯盟

（中央社記者楊啟芳台北12日綜合報導）克里夫蘭印地安人台灣選手張育成，上星期揮棒時手指受傷，今天被下放至小聯盟春訓營，目前在大聯盟的台灣選手僅剩陳偉殷、林子偉、胡智為及黃暐傑。

美國媒體指出，印地安人明星游擊手林多（Francisco Lindor）因傷有可能趕不上開幕戰，張育成原本是替補候選人之一，不過現在因為他手指受傷而有變數。

今天印地安人宣布，張育成等3位選手被下放到3A，總教練法蘭科納（Terry Francona）表示，張育成上週在揮棒時傷到手指頭，因此就沒有被排在打線中。法蘭科納指出，會讓張育成恢復健康後，再讓他出賽。

法蘭科納表示，春訓開始時原本替補林多的候選人有5位，分別是張育成、弗利曼（Mike Freeman）、弗萊賀提（Ryan Flaherty）、摩洛夫（Max Moroff）、史塔曼茲（Eric Stamets），除了張育成與弗利曼有傷在身，其他3人仍有機會。

但法蘭科納說：「每一年我們都在看張育成，他看起來愈來愈強壯，而且有能力守二壘、三壘和游擊。」

張育成今年大聯盟熱身賽出賽11場，20打數敲出6支安打，含一發全壘打，包辦5分打點，打擊率0.300。張育成遭下放後，目前在大聯盟春訓的台灣選手，僅剩邁阿密馬林魚的陳偉殷、印地安人的胡智為、波士頓紅襪的林子偉、德州遊騎兵的黃暐傑。（編輯：張芷瑄）1080312