胡智為投4局挨4轟失6分　吞下本季第2敗

（中央社記者謝靜雯台北11日綜合報導）旅美印地安人隊小聯盟3A投手胡智為今天對大都會隊3A先發，胡智為投4局挨4轟，失掉6分責失分，表現並不理想，球隊終場以4比7吞敗，胡智為承擔敗投。

胡智為首局就有狀況，1人出局後被勞瑞（Jed Lowrie）敲出陽春砲掉分，三振抓到第2個出局數，接著又投出保送，抓到盜壘跑者，沒再擴大失分，胡智為2局回穩，讓對手3上3下。

3局1人出局後，胡智為先被敲出二壘打，接著再被戴維斯（Rajai Davis）敲出2分砲，2人出局後投出保送、暴投讓跑者上到二壘，再被葛梅茲（Carlos Gomez）敲出2分砲掉分，胡智為4局續投，1人出局後再挨轟，被李維拉（Rene Rivera）敲出陽春砲，4局投完提前退場。

胡智為總計用4局投72球，被敲6支安打，包括4發全壘打，另外投出2次三振、2次保送，失掉6分責失分，單場挨4轟為目前為止生涯單場新高，球隊輸球、胡智為吞下個人本季第2敗。

印地安人隊小聯盟2A野手朱立人今天與費城人隊小聯盟2A交手，先發蹲捕、打第6棒，總計4打數敲出1支安打，吞下1次三振，近3場出賽敲安，賽後打擊率2成15。

印地安人隊2A今天8局打完5比3領先，費城人隊9局下半追分，靠著接連保送、二壘打先追1分，滿壘時選到保送、擠回追平分，葛梅茲（Jose Gomez）再見安，費城人隊以6比5拿下比賽勝利。（編輯：管中維）1080511