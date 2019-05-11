林泓育開轟桃猿2連勝 賽後不忘向王柏融喊話

中華職棒Lamigo桃猿隊11日在桃園主場迎戰中信兄弟隊，5局下，桃猿林泓育敲出左外野全壘打，帶有兩分打點，擴大球隊領先優勢。中央社記者張新偉攝 108年5月11日

（中央社記者謝靜雯台北11日電）中職暫居前兩名的中信兄弟、Lamigo桃猿隊交手，桃猿林泓育關鍵兩分砲，以7比5拿下2連勝；系列賽桃猿與日職合作辦主題日，林泓育喊話，盼更多學弟追隨王柏融腳步赴日挑戰。

中職上半球季例行賽已經進行將近一半，中信兄弟目前暫居首位，桃猿隊排名第2。10日起兄弟與桃猿隊3連戰，攸關戰績排名，桃猿隊先發投手史博威今天表現不算理想，投4局失4分責失分，但王溢正、黃子鵬、李茲依序登板，沒再擴大失分，王溢正中繼2局拿下個人本季第4勝。

今天比賽桃猿隊首局就有攻勢，靠著單局4支安打，攻下4分，兄弟隊2局追回1分，3局林智勝敲出個人本季第7轟，將比數追至2比4。桃猿隊3局下半再靠著觸身球保送、接連安打、滾地球拿下第5分，林泓育5局敲出個人本季第7轟，兩分砲替球隊添保險分。

中華職棒11日在桃園棒球場進行中信兄弟隊與Lamigo桃猿隊賽事，3局上中信兄弟林智勝（後）開轟，敲出右外野全壘打，帶一分打點。中央社記者張新偉攝 108年5月11日

林泓育關鍵全壘打添分，幫助球隊在系列賽拿下2連勝，賽後與兄弟隊勝差拉近至1.5場，林泓育獲頒單場最有價值球員（MVP）。他表示上場打擊時一壘有人，只想著要推進，「可以打出全壘打，有點意外」。

林泓育今年負擔蹲捕場次多，也擔任球隊隊長，他表示主要是扮演球員、教練溝通的橋樑，「整合團隊，把場上該做的做好，贏球的機會就更高」，他也提到這個系列賽很重要，大家都很重視，希望可以順利拿下上半季冠軍。

桃猿隊10日起的系列賽，也跟日職太平洋聯盟合作舉辦主題日，桃園棒球場充滿日式應援風，談起目前效力日職火腿隊的老隊友王柏融，林泓育稱讚他表現的很好，希望他可以繼續加油，「讓日職知道我們台灣有很好的球員，讓學弟可以追隨他的腳步，之後也可以到日職去挑戰」。（編輯：吳協昌）1080511

中華職棒Lamigo桃猿隊（圖）11日在桃園主場迎戰中信兄弟隊，終場桃猿以7比5奪勝，開心收下2連勝、同時也是主場9連勝。中央社記者張新偉攝 108年5月11日