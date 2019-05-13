味全龍通過加盟中職審核 主場何處聯繫地方中

（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職今天召開常務理事會，通過味全龍隊加盟審核，也做出擴編選秀規定調整，對於味全龍隊主場落腳何處，領隊吳德威表示與各地方政府保持密切聯繫中。

中職今天召開常務理事會，通過味全龍隊加盟審核案，待會員大會後就可以完成加盟程序，會中調整擴編選秀規定，改為除了30人保護名單，該年度及前一年度季中選秀會選入球員，自動列入保護名單中，擴大保護名單範圍，味全龍可以挑選的球員範圍變少，原本「應選2人」改為「得選1至2人」。

味全龍領隊吳德威表示，原本的擴編選秀規定並沒有制定的非常細膩，但是大家都是為了棒球好，所以在常務理事會上才會再提出調整和討論。

至於主場選擇，味全龍在加盟企劃書中列舉新竹市、嘉義市、高雄市和屏東，中職會長吳志揚表示，「各有各的條件，味全龍隊也需要再做最後的確認，中職僅要求持續與地方政府溝通，不可以與現有球隊的主場衝突。」

吳德威表示，新竹和屏東的球場，牽涉重整和開發，能否如期完工是重要關鍵，但球團會持續與各地方政府保持密切聯繫。（編輯：屈享平）1080513