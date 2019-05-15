王柏融先發1安打演出 宋家豪奪本季首勝

北海道日本火腿鬥士的王柏融14日重返一軍，先發2打數敲出1支安打，15日先發打第5棒，3打數敲1支安打，跑回1分。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北15日綜合報導）北海道日本火腿鬥士今天對東北樂天金鷲，王柏融先發打第5棒，3打數敲1支安打，跑回1分；宋家豪11局上登板無失分，終場樂天以9比8逆轉火腿，宋家豪收下本季首勝。

王柏融昨天重返一軍，先發2打數敲出1支安打，選到1次保送、1得分，賽後打擊率2成82。今天王柏融先發打第5棒，擔任指定打擊，第1局擊出一壘方向滾地球出局，第4局因野手選擇上壘，第5局敲內野安打，隨即被換代跑退場，總計3打數敲出1支安打，跑回1分，目前打擊率2成83。

第1局火腿的大田泰示就轟出2分全壘打，3局上大田泰示再敲陽春砲，演出單場雙響砲，取得3比0領先。

4局上火腿攻下大局，中田翔敲二壘安打後，王柏融因野選上壘，渡邊諒補上安打，帶有1分打點，接著石井一成敲內野安打形成滿壘，黑羽根利規選到保送擠回1分，西川遙輝安打、大田泰示滾地球、近藤健介安打各有1打點，這局火腿進帳5分。

4局下樂天洋砲布賴希（Jabari Blash）轟出一發滿貫全壘打，火腿仍取得8比4領先，不過第8局布賴希再轟出2分砲，之後嶋基宏補上陽春砲，9局下淺村榮斗也轟出陽春砲追平比數，雙方進入延長賽。

11局上宋家豪登板投球，連拿2個出局數後，被西川遙輝敲安打，接著對大田泰示投四壞球保送，最後用滾地球拿下第3個出局數。11局下樂天洋砲惠勒（Zelous Wheeler）擊出再見高飛犧牲打，樂天以9比8逆轉火腿，宋家豪也因此收下本季首勝，目前防禦率1.89。（編輯：張雅淨）1080515