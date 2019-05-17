巨人中止4連敗 陽岱鋼代打擊出滾地球

（中央社記者楊啟芳台北17日綜合報導）日本職棒讀賣巨人今天對中日龍的比賽，巨人在6局上攻下3分奠定勝基，終場以4比1擊退中日。陽岱鋼此戰沒有先發，僅於第9局代打，擊出滾地球出局。

這場比賽前5局雙方都沒有攻下分數，直到6局上，巨人洋砲鍾曼（Taylor Jungmann）敲出安打後，山本泰寬選到保送，丸佳浩再擊出安打形成滿壘，接著岡本和真敲二壘安打，帶有2分打點，龜井善行再擊出滾地球，有1分打點。

中日則是在6局下進帳分數，京田陽太、平田良介都選到保送，維西耶多（Dayan Viciedo）遭觸身球，形成滿壘，福田永將擊出高飛犧牲打，帶有1分打點。

9局上巨人的炭谷銀仁朗敲出1打點二壘安打，終場巨人就以4比1擊退中日，中止4連敗。

陽岱鋼今天沒有先發，僅在9局上代打龜井善行的棒次，擊出三壘方向滾地球出局。陽岱鋼目前出賽34場，敲出22支安打，打擊率2成75。

另外，陽岱鋼的表弟張奕，昨天在歐力士對羅德隊的比賽中，迎來一軍生涯初登板，投0.2局，被敲出1支安打，投1次觸身球，掉的分數記在前任投手身上。張奕在賽後訪問表示，「很緊張，但我想下次絕對沒有問題」。（編輯：唐聲揚）1080517